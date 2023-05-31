Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана — отправит спикера Госдумы

31 мая, 20:21
Поделиться:
Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин не приедет на инаугурацию переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

Помощник главы кремлевского режима Юрий Ушаков сказал, что страну-агрессора будет представлять спикер госдумы Вячеслав Володин.

Читайте также:
«Бояре, царь и народ разобщены». В РФ говорят, что Путин виноват в атаке дронов на Москву — итоги Яковины

Ранее российское издание Верстка сообщило, что Путин перестал выезжать из России после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест.

Видео дня

В то же время издание Hürriyet со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин могут «один за другим» приехать в Турцию после инаугурации Эрдогана.

28 мая в Турции прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент страны Реджеп Эрдоган получил более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Читайте также:
Зерновой коридор. Какие «плюшки» пообещал Эрдоган лично Путину?

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ. Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Международный уголовный суд Россия-Турция Война России против Украины ордер на арест Путина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X