Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана — отправит спикера Госдумы 31 мая, 20:21 Кукла Путина на Кельнском карнавале, 14 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин не приедет на инаугурацию переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

Помощник главы кремлевского режима Юрий Ушаков сказал, что страну-агрессора будет представлять спикер госдумы Вячеслав Володин.



Ранее российское издание Верстка сообщило, что Путин перестал выезжать из России после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест.



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В то же время издание Hürriyet со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин могут «один за другим» приехать в Турцию после инаугурации Эрдогана.

28 мая в Турции прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент страны Реджеп Эрдоган получил более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ. Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV