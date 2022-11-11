Не выступит даже в онлайн-формате. В Кремле придумали причину неучастия Путина в саммите G20

11 ноября, 11:52
Поделиться:
Путин не поедет на саммит G20, в Кремле это объясняют его графиком (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via Reuters)

Путин не поедет на саммит G20, в Кремле это объясняют его графиком (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 и даже не будет принимать участия в онлайн-формате.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишут пропагандистские РИА Новости.

По его словам, Путин сам принял такое решение. Это якобы связано с его графиков и необходимостью находиться в России.

Видео дня

Песков также добавил, что не планируется никакого видеообращения диктатора к участникам Саммита, пишет РБК.

«Оно не планируется», — резюмировал он.

Читайте также:
Трудности нарастают. У диктатора Путина заканчиваются варианты действий касательно Украины — Bloomberg

Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.

Читайте также:
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Это окончательная катастрофа для правления Путина. Что ждет Россию в ближайшее время

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Не исключено, что он присоединиться к одной из встреч виртуально.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Сергей Лавров G20 Саммит G20 Владимир Зеленский саммит G20 Бали

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X