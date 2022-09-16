Жалкий омега-самец. Каким унижениям подвергся Путин на саммите ШОС

16 сентября, 14:55
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Фиаско РФ в Украине привело к падению репутации Владимира Путина (Фото:Press service of the President of Uzbekistan/REUTERS)

Фиаско РФ в Украине привело к падению репутации Владимира Путина (Фото:Press service of the President of Uzbekistan/REUTERS)

Поездка российского диктатора Владимира Путина на саммит ШОС в Узбекистане ярко продемонстрировала падение его репутации даже среди бывших союзников.

Фиаско главы кремлевского режима в Украине привело к серьезной перестановке сил, в связи с чем отношение к нему лидеров других стран стало довольно пренебрежительным.

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Показательной в этом смысле стала разница между тем, как в аэропорту Самарканда встречали Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Церемония приветствия китайского лидера оказалась настоящим шоу с почетным караулом и танцующей массовкой, в то время как для президента РФ лишь выстелили ковер и принесли букет цветов, который даже не вручили.

https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1570447792148996097
https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1570447921149259780

Кроме того, Путину, который ранее демонстративно опаздывал на встречи с мировыми лидерами, пытаясь подчеркнуть свою «важность», теперь самому пришлось ждать.

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1570391974003486721
https://twitter.com/Peter79233966/status/1570441897633775618
https://twitter.com/holalex1971/status/1570765635248095241

Про абсурдно длинные столы, за которыми он находится на комфортном для себя расстоянии от собеседников, главе Кремля тоже пришлось забыть.

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Во время неформальной встречи лидеров стран-участников саммита Путину оставалось довольствоваться клочком на небольшом диванчике между белорусским узурпатором Александром Лукашенко и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

При этом, центром внимания, судя по снимкам, оказался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, на фоне которого президент РФ уже не казался «альфа-самцом» и выглядел довольно жалким.

https://twitter.com/Life_is_Ukraine/status/1570494216484323328
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Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, по итогам саммита ШОС можно констатировать, что Путин растерял практически все свое влияния на бывших сателлитов.

«Последняя осень… для русских самодержцев. НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает, а на саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в абсолютном одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам», — отметил представитель ОПУ.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1570713710607634432
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Узбекистан Война России против Украины Самаркандский саммит ШОС

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