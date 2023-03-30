В МИД Украины прокомментировали заявление Эрдогана о возможном визите Путина в Турцию

30 марта, 15:40
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Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин может приехать в страну в конце апреля (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via Reuters)

Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин может приехать в страну в конце апреля (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via Reuters)

Украина прорабатывает вопрос возможного визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию, позже будет обнародована официальная позиция.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге.

«Действительно такое сообщение сегодня появилось в СМИ: что может быть его визит или онлайн-включение. Здесь есть свой контекст: в Турции строится первая АЭС, 27 апреля планируется загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Поскольку строит Росатом, то, скорее всего, прорабатывались варианты такого визита. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, пока что МИД и другие официальные органы власти это не подтверждают», — пояснил он.

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Дипломат подчеркнул, что для Украины Путин — военный преступник, и ему «лучше бы ехать в Гаагу».

Боднар также добавил, что Турция не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. Поэтому Анкара не сможет арестовать диктатора.

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Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что 27 апреля в страну может приехать кремлевский диктатор Владимир Путин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Инфографика: NV

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Турция МИД Украины Война России против Украины

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