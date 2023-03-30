В МИД Украины прокомментировали заявление Эрдогана о возможном визите Путина в Турцию 30 марта, 15:40 Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин может приехать в страну в конце апреля (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via Reuters)

Украина прорабатывает вопрос возможного визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию, позже будет обнародована официальная позиция.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге.

«Действительно такое сообщение сегодня появилось в СМИ: что может быть его визит или онлайн-включение. Здесь есть свой контекст: в Турции строится первая АЭС, 27 апреля планируется загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Поскольку строит Росатом, то, скорее всего, прорабатывались варианты такого визита. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, пока что МИД и другие официальные органы власти это не подтверждают», — пояснил он.

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Дипломат подчеркнул, что для Украины Путин — военный преступник, и ему «лучше бы ехать в Гаагу».

Боднар также добавил, что Турция не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. Поэтому Анкара не сможет арестовать диктатора.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что 27 апреля в страну может приехать кремлевский диктатор Владимир Путин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

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В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.