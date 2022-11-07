Президент Индонезии сомневается, что Путин приедет на саммит G20 7 ноября, 15:32 Джоко Видодо почти уверен, что российского диктатора Путина не будет на саммите G20 (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters)

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил сомнение в том, что российский диктатор Владимир Путин приедет на саммит G20, который состоится уже на следующей неделе.

В интервью изданию Financial Times он заявил, что у него есть «сильное ощущение», что Путина не будет. Такая уверенность появилась у президента Индонезии после разговора с диктатором.

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Видодо подчеркнул, что россияне, как и раньше, могут принимать участие в саммите G20. Индонезия также надеется содействовать международному диалогу, чтобы противодействовать «очень тревожному» росту напряженности.

В центр дискуссии на саммите G20 планируют поставить продовольственную и энергетическую безопасности.

«Саммит G20 не должен быть политическим форумом. Он должен быть посвящен экономике и развитию», — резюмировал Видодо.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил 7 ноября, что об участии Путина в саммите G20 станет известно к концу текущей недели, пишут пропагандистские РИА Новости.

Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято. Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден, который ранее подтвердил свое участие в саммите, говорил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на встрече G20.