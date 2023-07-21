Встреча диктаторов. Лукашенко собрался на переговоры к Путину

21 июля, 16:25
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Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Пресс-служба Лукашенко)

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Пресс-служба Лукашенко)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 23 июля встретится в России с диктатором Владимир Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси.

По информации пропагандистов, встреча запланирована.

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В повестке переговоров есть «вопросы безопасности, международная повестка дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние санкционному давлению и прочее».

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В последний раз диктаторы проводили встречу 6 апреля — еще до бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который едва не дошел до Москвы. Его боевиков перекинули в Беларусь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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