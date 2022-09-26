«Унижения никто не потерпит»: диктаторы Путин и Лукашенко потребовали, чтобы к ним относились с «уважением»

26 сентября, 16:24
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Диктаторы пожаловались друг другу, что цивилизованные страны не хотят с ними сотрудничать (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

Диктаторы пожаловались друг другу, что цивилизованные страны не хотят с ними сотрудничать (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и его беларуский коллега Александр Лукашенко, виновные в целом ряде военных преступлениях и нарушениях прав человека, пожаловались друг другу на унижения со стороны Запада.

Об этом шла речь во время их встречи в Москве в понедельник, 26 сентября.

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Лукашенко удивился, почему страны Европы не хотят сотрудничать, хотя он неоднократно им это предлагал, а Путин заявил, что цивилизованный мир якобы должен относиться к Беларуси и РФ «с уважением».

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«С уважением (должны — ред.) к нам относиться», — потребовал глава кремлевского режима.

В свою очередь Лукашенко сразу же его в этом поддержал.

«Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия — гигантская страна, какие могут быть унижения?», — возмутился беларуский узурпатор.

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Кроме того, Лукашенко также попытался утешить Путина на фоне массового бегства из страны граждан РФ, спасающихся от мобилизации на войну против Украины, заверив его, что все они в итоге якобы вернутся.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Александр Лукашенко Санкции против России Война России против Украины

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