Провалившийся мятеж в РФ. Путин и Лукашенко готовят «ряд важных заявлений» 26 июня, 21:51 Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

В понедельник, 26 июня, диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко сделают «ряд важных заявлений». Вероятно, они будут касаться мятежа в РФ.

Пресс-служба белорусского диктатора прокомментировала предстоящее заявление коротко: «Множество вопросов, вбросов, версий и предположений… Первый расскажет все, ответ на все. Совсем скоро».

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Российские пропагандисты из РИА-Новости со ссылкой на марионетку Путина Дмитрия Пескова сообщили, что российский диктатор сделает ряд заявлений, но не раскрыли других подробностей.

При участии Лукашенко Кремль вел переговоры с Евгением Пригожиным, по итогам которых ЧВК Вагнера развернули колонны от Москвы, а с Пригожина, как сообщал Песков, должны быть сняты обвинения в мятеже.

Вечером 24 июня Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.