Провалившийся мятеж в РФ. Путин и Лукашенко готовят «ряд важных заявлений»

26 июня, 21:51
Поделиться:
Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

В понедельник, 26 июня, диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко сделают «ряд важных заявлений». Вероятно, они будут касаться мятежа в РФ.

Пресс-служба белорусского диктатора прокомментировала предстоящее заявление коротко: «Множество вопросов, вбросов, версий и предположений… Первый расскажет все, ответ на все. Совсем скоро».

Видео дня

Российские пропагандисты из РИА-Новости со ссылкой на марионетку Путина Дмитрия Пескова сообщили, что российский диктатор сделает ряд заявлений, но не раскрыли других подробностей.

Читайте также:
Путин или коллективный Патрушев? Преображенский — о настоящем руководителе России, судьбе Пригожина и последствиях событий 23−24 июня

При участии Лукашенко Кремль вел переговоры с Евгением Пригожиным, по итогам которых ЧВК Вагнера развернули колонны от Москвы, а с Пригожина, как сообщал Песков, должны быть сняты обвинения в мятеже.

Вечером 24 июня Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Александр Лукашенко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X