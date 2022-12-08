Путин готовит россиян к затяжной и изнурительной войне против Украины, а войска РФ могут нарастить применение дронов-камикадзе — оценки ISW 8 декабря, 09:34 Путин не отказывается от планов по захвату новых территорий Украины и не идет на оперативную паузу своих войск на поле боя (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters)

Диктатор Владимир Путин готовит россиян к затяжной и изнурительной войне против Украины, не отказываясь от своих планов по захвату новых территорий.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны по итогам 7 декабря.

Отмечается, что на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) в РФ он заявил, что «спецоперация» в Украине может быть «длительным процессом» и что захват новой территории является важным результатом этого процесса для России. Диктатор также сравнил себя с Петром I, сказав, что теперь РФ контролирует Азовское море.

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«Эта ссылка на российскую имперскую историю явно определяет нынешние цели Путина в Украине как откровенно империалистические и по-прежнему максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на ожидание затяжной, изнурительной войны в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий», — отметили эксперты.

При этом, по оценкам ISW, российское информационное пространство положительно отреагировало на утверждения диктатора. Один из пропагандистов сравнил Украину с Сирией и отметил, что российские войска начали одерживать значимые победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

В Институте изучения войны подчеркнули, что такая риторика принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах.

«Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, прекращая свои наступательные операции даже на короткое время, не говоря уже о том, чтобы идти в обход своих целей, которые, как он все яснее дает понять, включают воссоздание Российской империи в той или иной форме», — добавили там.

Путин также использует российский СПЧ как средство консолидации политической власти. В сводке говорится, что использование внутреннего правозащитного органа для пропаганды и создания условий для продолжения геноцидной войны в Украине подрывает заявления Кремля о якобы приверженности России правам человека.

На заседании российский диктатор угрожал применением ядерного оружия, но сказал Россия якобы осознает мощь ядерного оружия, но не будет им «бравировать». Эти заявления подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что, хотя российские официальные лица могут разбрасываться угрозами в рамках информационной операции, направленной на подрыв поддержки Украины Западом, у российских чиновников нет намерения реально использовать их на поле боя.

Аналитики также подтвердили, что оперативная пауза на поле боя в Украине пошла бы на пользу РФ, лишив Украину инициативы, и могла бы преждевременно завершить контрнаступательные операции Украины. Оккупанты могли бы трех-четырехмесячную передышку для восстановления и подготовки к более успешным боевым действиям.

«Однако Путин, похоже, по-прежнему не хочет добиваться такого прекращения боевых действий. Российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и пока отказывают себе в оперативной паузе, которая соответствовала бы лучшей военной практике. Текущая зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины удерживать военную инициативу в других частях фронта. Дальнейшие оперативные успехи Украины зависят от способности украинских сил продолжать последовательные операции в течение зимы 2022−2023 годов без перерыва», — сказали в ISW.

Там также прокомментировали первое за последние три недели применение войсками РФ беспилотников иранского производства. Эксперты не исключили, что в ближайшие несколько недель, армия РФ, вероятно, увеличит их использование для ударов по украинским городам.

«Российские силы, вероятно, модифицировали беспилотники для работы в более холодных погодных условиях и, вероятно, увеличат их использование в Украине в ближайшие недели для поддержки своей кампании против украинской критической инфраструктуры», — добавили аналитики.

Говоря о вступлении Беларуси в войну, в ISW продолжают утверждать, что это маловероятно из-за внутренних факторов, которые сдерживают желание белорусского диктатора Александр Лукашенко сделать это. Не исключено, что усилия России оказать давление на Беларусь с целью заставить ее присоединиться к войне в Украине, возможно, вызывают внутренние трения в белорусских вооруженных силах.

В ISW также представители другие выводы по ситуации в Украине на данный момент:

Путин использует российский Совет по правам человека для консолидации власти, отвергая принципы международного права прав человека.

генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями, подтверждающими предыдущие оценки ISW о том, что оперативная пауза зимой 2022−2023 годов будет выгодна России.

попытки России оказать давление на Беларусь с целью заставить ее присоединиться к войне в Украине могут вызвать трения в белорусских вооруженных силах.

российские войска, вероятно, наращивают темпы своих контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей.

российские силы продолжали наступательные операции в районах Бахмута и Авдеевки-Донецка.

российские силы продолжали оборонительные операции и переориентацию своих сил в восточной части Херсонской области.

независимые российские СМИ сообщили, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.

российские оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь в тыловую военную и логистическую базу для российских сил.

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW