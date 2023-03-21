Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин в Кремле, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

По итогам переговоров российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина 21 марта 2023 года они сделали ряд совместных заявлений и подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.