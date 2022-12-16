Встреча диктаторов. Путин едет в Минск к Лукашенко
У Лукашенко анонсировали его личную встречу с диктатором Путиным в Минске (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via Reuters)
Российский диктатор Владимир Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Как сообщает Telegram-канал Пул первого, для этого он прилетит в Минск 19 декабря.
Там также рассказали о программе переговоров двух диктатора.
Сначала состоится встреча в широком составе, где примут участие члены правительств двух стран и руководство министерств.
Будет обсуждаться «весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции».
Далее Путин и Лукашенко встретятся один на один. Ожидается, что диктаторы будут обсудят совместные программы, а также «обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы».
13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует ждать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.
Угроза нападения Беларуси
Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.
Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.
16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.
В конце октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угрозы нового вторжения из Беларуси нет, но риск может очень быстро возрасти после освобождения от оккупантов Херсона.