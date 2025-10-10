Путин заявил о «понимании» с США и покритиковал Нобелевский комитет, который не дал Трампу премию мира

Диктатор Путин не упустил случая поплакаться перед президентом Трампом — по поводу того, что в 2025 году ему так и не присудили Нобелевскую премию мира (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин утверждает, что у Кремля и властей США «есть понимание, куда надо двигаться», чтобы прекратить развязанную Россией войну против Украины «мирными средствами, но это сложный вопрос».

Об этом 10 октября сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

«Мы не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже (речь о саммите Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа — ред). Мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась, и ничего для себя не меняем», — заявил диктатор РФ.

Кроме того, Путин не упустил случая полебезить перед президентом Трампом — по поводу того, что в 2025 году главе Белого дома так и не присудили Нобелевскую премию мира.

«Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», — подытожил диктатор РФ.

Ранее, 10 октября, Нобелевскую премию мира 2025 получила оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая десятилетиями продвигает демократические инструменты борьбы с режимом Николаса Мадуро.

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

1 октября Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.

4 октября агентство Bloomberg писало, что в Норвегии выразили обеспокоенность из-за активной кампании Трампа, направленной на получение Нобелевской премии мира.

Газета Financial Times 9 октября написала, что президент США давит на правительство Норвегии и может наложить на страну тарифы или другие санкции, если Нобелевский комитет не присудит ему награду.