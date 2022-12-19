Путин так спешил встретиться с Лукашенко, что чуть не упал с трапа — видео 19 декабря, 16:27 Прыгнув через одну из ступенек, российский диктатор потерял равновесие (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путина так спешил встретиться со своим беларуским коллегой Александром Лукашенко, что чуть не упал, спускаясь с трапа в аэропорту Минска.

В соцсетях опубликовали видео, на котором он пытается перепрыгнуть одну из ступенек, однако получилось это довольно неловко из-за чего он потерял равновесие.

После этого Путин как можно скорее покончил со всеми церемониями и поспешил вместе с Лукашенко покинуть взлетную полосу.

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Неуклюжесть главы кремлевского режима связывают с его проблемами со здоровьем.

Согласно данным DailyStar, после падения с лестницы ему понадобилась «срочная операция на толстой кишке».

Данный визит Путин в Беларусь стал первым за последние три года и, по мнению экспертов, связан с его намерением заставить Лукашенко в открытую вступить в войну против Украины на фоне военных провалов российской армии.

В Кремле это отрицают, утверждая, что речь идет лишь о некоторых вопросах, касающиеся «целей и задач союзной группировки войск».