Путин так спешил встретиться с Лукашенко, что чуть не упал с трапа — видео
Прыгнув через одну из ступенек, российский диктатор потерял равновесие (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)
Российский диктатор Владимир Путина так спешил встретиться со своим беларуским коллегой Александром Лукашенко, что чуть не упал, спускаясь с трапа в аэропорту Минска.
В соцсетях опубликовали видео, на котором он пытается перепрыгнуть одну из ступенек, однако получилось это довольно неловко из-за чего он потерял равновесие.
После этого Путин как можно скорее покончил со всеми церемониями и поспешил вместе с Лукашенко покинуть взлетную полосу.
Неуклюжесть главы кремлевского режима связывают с его проблемами со здоровьем.
Согласно данным DailyStar, после падения с лестницы ему понадобилась «срочная операция на толстой кишке».
Данный визит Путин в Беларусь стал первым за последние три года и, по мнению экспертов, связан с его намерением заставить Лукашенко в открытую вступить в войну против Украины на фоне военных провалов российской армии.
В Кремле это отрицают, утверждая, что речь идет лишь о некоторых вопросах, касающиеся «целей и задач союзной группировки войск».