Зеленский прокомментировал слухи о состоянии здоровья Путина и назвал главную болезнь РФ 29 июня, 10:04 Зеленский заявил, что болезнь Путина выражается в неуважении к украинскому народу (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная болезнь российского диктатора Владимира Путина заключается в неуважении к украинскому народу и пытках украинцев.

Так он ответил на вопрос о состоянии здоровья главы страны-агрессора в интервью телеканалу NBC.

«Честно говоря, я не знаю, что происходит с Владимиром Путиным, я считаю, что у них действительно большая болезнь в целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы. Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь к захвату, болезнь к таким пыткам, которые они сделали на нашей земле Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека», — пояснил Зеленский.

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Украинский президент добавил, что многие люди в окружении Путина «именно больны».

«Лишние амбиции, непонимание и неуважение к международному праву, неуважение просто к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это разговоры и не очень интересно», — резюмировал он.

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи слабом здоровье Путина.

По его словам, это не просто слухи — у Украины есть подтвержденная информация:

«Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

Ряд западных СМИ также сообщали о ряде тяжелых болезней российского диктатора, в частности, о том, что у него рак на поздней стадии.

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