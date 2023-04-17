Страны Запада отреагировали на приговор российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе 17 апреля, 15:56 Владимир Кара-Мурза (Фото:Moscow City Court/Handout via REUTERS)

Западные страны отреагировали на приговор российскому оппозиционеру, правозащитнику и критику Кремля Владимиру Кара-Мурзе, которого в РФ осудили на 25 лет колонии строгого режима.

МИД Великобритании вызвало российского посла, чтобы четко заявить о своем осуждении этого приговора. Кара-Мурза имеет двойное гражданство: российское и британское.

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«Владимир Кара-Мурза смело осудил вторжение России в Украину за то, чем оно было — вопиющим нарушением международного права и Устава ООН» — сказал глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Он добавил, что отсутствие приверженности России к защите фундаментальных прав человека, включая свободу выражения мнений, вызывает тревогу.

Клеверли призвал Россию соблюдать свои международные обязательства, включая право Владимира Кара-Мурзы на надлежащее медицинское обслуживание. Он отметил, что Великобритания будет продолжать поддерживать близких оппозиционера и призывать к немедленному освобождению россиянина.

Посольства США и Канады назвали решение российского суда «чудовищным признаком репрессий».

«Россия находится на пути уничтожения свободы слова и возвращения в самые мрачные времена своей истории», — говорится в заявление американского посольства.

Евросоюз также осудил принятое российским судом решение приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии по политически мотивированным обвинениям.

«Сегодняшнее возмутительно жесткое решение суда в очередной раз четко демонстрирует использование судебной власти в политических целях для оказания давления на активистов, правозащитников и любых лиц, высказывающихся против незаконной агрессивной войны России против Украины», — заявил Верховный представитель ЕС.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также прокомментировал приговор Владимиру Кара-Мурзе. Он назвал решение российского суда еще одним ударом по правопорядку и гражданскому пространству в РФ.

«Кара-Мурзу судили по обвинениям, которые, как представляется, связаны с законным осуществлением его права на свободу мнений, их свободное выражение и свободу ассоциации, включая его публичную критику вооруженного нападения Российской Федерации на Украину», — сказал он.

Кара-Мурзу судили по трем статьям Уголовного кодекса — о распространении «фейков» про армию РФ, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (из-за сотрудничества с фондом Открытая Россия) и о «государственной измене».

Обвинение просило приговорить оппозиционера к 25 годам лишения свободы. Кара-Мурза вину не признал.

По словам его адвокатов, у политика за год, который он провел под арестом, сильно ухудшилось состояние здоровья, он похудел в СИЗО на 22 килограмма.