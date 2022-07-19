На переговорах о «зерновом коридоре» в Стамбуле присутствовал генерал российского ГРУ — Bellingcat

19 июля, 20:22
На переговорах в Турции об экспорте зерна 13 июля присутствовали офицеры ГРУ, заявили журналисты-расследователи (Фото:Christo Grozev / Twitter)

На переговорах в Турции об экспорте зерна 13 июля присутствовали офицеры ГРУ, заявили журналисты-расследователи (Фото:Christo Grozev / Twitter)

На переговорах в Стамбуле о разблокировании черноморского экспорта украинского зерна присутствовал генерал российского ГРУ Владимир Алексеев, который курирует частные военные компании, — об этом написал в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

«Генерал ГРУ Алексеев был замечен несколько дней назад в Стамбуле среди представителей России на „мирных переговорах“ при посредничестве Турции. Учитывая процент офицеров ГРУ с российской стороны (по меньшей мере два из пяти), я сомневаюсь, что цель этих встреч — мир», — заявил он.

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По словам Грозева, Алексеев непосредственно руководит ЧВК, которые убивают тысячи людей в Украине, а в июле 2014 года он отвечал за конвои ЧВК, которые помогали нелегально переправить в Украину установки Бук.

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https://twitter.com/christogrozev/status/1548623048718303235
https://twitter.com/christogrozev/status/1548920783828688901

В Министерстве обороны Турции заявили, что новые переговоры по вопросу разблокировки экспорта украинского зерна через порты в Черном море могут пройти на этой неделе. По словам министра Хулуси Акара, на повестке дня будут технические вопросы.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что во время прошлой встречи в Стамбуле делегации на уровне экспертов обсудили некоторые безопасностные вопросы.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, во время первой встречи стороны достигли "очень существенного прогресса".

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Каждая башня Кремля хочет, чтобы Путина не было – Христо Грозев

https://www.youtube.com/embed/m_Q2RkfYgo0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция ГРУ Зерно Стамбул Российские спецслужбы Переговоры с Россией Bellingcat Зерновые ЧВК Христо Грозев экспорт агропродукции Продовольственный кризис экспорт зерна

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