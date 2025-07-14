Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявит о новом плане поставок вооружения для Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, пишет Axios со ссылкой на два источника.

Источники сообщили, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поразить цели в глубоком тылу РФ, в частности, достичь Москвы. Однако ни один из источников не знаком с окончательным решением о поставках.

Одним из факторов, которые убедили Трампа принять решение о новом оружии для Украины, стал телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным 3 июля, когда глава Кремля дал понять, что не планирует заканчивать войну.

В течение следующих 60 дней Путин усилит усилия по оккупации территорий Украины вплоть до административных границ областей, которые России удалось частично захватить, пишет издание.

«Он хочет забрать всю территорию Украины», — заявил Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после своего разговора с Путиным, сообщают источники.

В последующие дни план поставок оружия превратился из идеи в нечто более конкретное.

«Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным», — сказал Axios сенатор-республиканец Линдси Грэм, который инициировал законопроект о санкциях против РФ.

В материале подчеркивается, что вероятная отправка Украине оружия для наступления станет серьезным шагом для Трампа, который до недавнего времени всячески заявлял, что предоставит Киеву только оборонительное оружие.

Инфографика: NV

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.