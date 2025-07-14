Может включать ракеты, способные достичь Москвы. Трамп сегодня объявит новый «агрессивный» план военной помощи Украине — Axios
Президент США Дональд Трамп готовится объявить о новом плане поставок вооружения Украине (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявит о новом плане поставок вооружения для Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, пишет Axios со ссылкой на два источника.
Источники сообщили, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поразить цели в глубоком тылу РФ, в частности, достичь Москвы. Однако ни один из источников не знаком с окончательным решением о поставках.
Одним из факторов, которые убедили Трампа принять решение о новом оружии для Украины, стал телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным 3 июля, когда глава Кремля дал понять, что не планирует заканчивать войну.
В течение следующих 60 дней Путин усилит усилия по оккупации территорий Украины вплоть до административных границ областей, которые России удалось частично захватить, пишет издание.
«Он хочет забрать всю территорию Украины», — заявил Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после своего разговора с Путиным, сообщают источники.
В последующие дни план поставок оружия превратился из идеи в нечто более конкретное.
«Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным», — сказал Axios сенатор-республиканец Линдси Грэм, который инициировал законопроект о санкциях против РФ.
В материале подчеркивается, что вероятная отправка Украине оружия для наступления станет серьезным шагом для Трампа, который до недавнего времени всячески заявлял, что предоставит Киеву только оборонительное оружие.
13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.
Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.