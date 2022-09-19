Польша и страны Балтии запретили въезд российским туристам 19 сентября, 21:49 Евросоюз ограничивает въезд гражданам России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в понедельник, 19 сентября, подписал постановление о дополнительных ограничениях на въезд граждан страны-агрессора России с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС.

У себя в Twitter Каминьский написал, что усиление ограничений на въезд россиян — результат договоренностей между Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой. В совместном заявлении премьер-министров четырех стран от 8 сентября было сказано, что такое решение принято для защиты общественного порядка и безопасности.



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«Только широкие, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим», — подчеркнул Каминьский.

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач назвал решение Польши и стран Балтии ограничить выдачу виз россиянам абсолютно оправданным, особенно после того, как мир увидел доказательства очередных военных преступлений России в Изюме Харьковской области, сообщает PAP.

Инфографика: НВ

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.



Для россиян это означает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

необходимость предоставления дополнительных документов;

увеличение времени оформления визы;

ужесточение правил выдачи многократных виз.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.



Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявляли, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России.



ЕК рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Странам ЕС также рекомендовали воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия и более строго относиться к пересмотру действительных краткосрочных виз.



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