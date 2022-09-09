Еврокомиссия опубликовала рекомендации по выдаче виз россиянам для стран-членов 9 сентября, 23:43 Россиянам будет сложнее получить визу в страны Евросоюза (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Еврокомиссия в пятницу, 9 сентября, представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

В Еврокомиссии напомнили, что Россия ведет агрессивную войну против Украины, и призвали консульства стран ЕС серьезно оценивать риски для безопасности при рассмотрении заявлений. Это может привести к отказу в выдаче визы и аннулированию действующих виз, а россияне, путешествующие без важной причины, столкнутся с более длительным и сложным процессом подачи заявлений.

Видео дня

При этом ЕС останется открытым для членов семей граждан Евросоюза, «журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества».



Еврокомиссия рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Также странам ЕС советуют отказывать в выдаче визы при сомнении в том, что заявитель собирается покинуть территорию ЕС после окончания срока ее действия.

Странам ЕС также рекомендовали воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия и более строго относиться к пересмотру действительных краткосрочных виз. Если владелец визы теперь считается угрозой безопасности, ее нужно аннулировать. Государство ЕС также может запросить консультации перед тем, как другой член ЕС выдаст визы россиянам, и возражать против выдачи шенгенской визы гражданину России в индивидуальном порядке.

Консульствам советуют уделять меньше внимания заявкам людей без важной причины поездки, например, туристам. Время обработки может быть продлено до 45 дней в отдельных случаях для более тщательной проверки (15 дней в обычных случаях). Также россиянам понадобится больше документов при подаче заявления.

9 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.



Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.