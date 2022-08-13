Все жалобы — в Кремль. Кулеба ответил критикам идеи о запрете въезда в ЕС для россиян 13 августа, 15:07 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на дискуссию вокруг инициативы официального Киева запретить туристические визы в Европу для россиян.

«Россияне, недовольные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы Кремлю и тем свыше 70% своих соотечественников, которые поддерживают войну. Никто не предлагает запрещать въезд тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд», — написал Кулеба в своем Twitter 13 августа.

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Ранее идею запрета туристических виз в ЕС для россиян поддержали страны Балтии, Финляндия, Польша и другие государства. Однако лидеры отдельных стран ЕС считают, что такое решение якобы неправомерно коснулось бы слишком многих россиян. Так, канцлер Германии Олаф Шольц 11 августа заявил, что не считает необходимым вводить общий запрет на въезд россиян в Евросоюз из-за войны России против Украины. Шольц пояснил свое отношение тем, что ответственность за войну против Украины якобы несет только российский диктатор Владимир Путин.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан РФ, но требуют коллективного решения от стран ЕС.

Так, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на встрече с премьером Литвы 13 августа заявил, что решение о прекращении выдачи виз гражданам России необходимо принять на уровне ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post ранее заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.



8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу всех виз россиянам на неопределенный срок.

Финляндия и Эстония также призвали к ограничению въезда россиян в ЕС вплоть до запрета туристических виз.

В конце августа главы МИД стран Евросоюза обсудят идею запрета туристических виз для всех россиян из-за развязанной РФ полномасштабной войны против Украины, сообщил Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, председательствующей в Совете ЕС Чехии

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