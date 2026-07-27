Черногория с ноября отменяет безвизовый режим для россиян и белорусов

Помимо РФ и Беларуси, ограничения коснутся также граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции (Фото: REUTERS/Francisco Ubilla)

Черногория с 1 ноября 2026 года вводит визовый режим для граждан России и Беларуси.

Об этом сообщает сайт правительства страны в понедельник, 27 июля.

Правительство Черногории приняло соответствующий указ 23 июля — этот шаг призван привести национальное законодательство в соответствие со стандартами ЕС на пути к полноправному членству в блоке.

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В частности, введение виз позволяет выполнить ключевые требования переговорного раздела 24 Правосудие, свобода и безопасность и реализовать обязательства в рамках государственной программы реформ.

Новые правила распространяются не только на россиян и белорусов: с 1 ноября обязательная виза будет введена для граждан всех стран, чьи правила въезда до сих пор не были согласованы с политикой ЕС. Помимо РФ и Беларуси, в этот список входят Китай, Саудовская Аравия и Турция.

Оформление виз будет осуществляться через расширенную сеть центров приема заявлений в партнерстве с компанией VFS Global. На начальном этапе подать документы можно будет в визовых центрах в Турции, ОАЭ, России, Индии, Бангладеш, Кыргызстане и Азербайджане. Позднее сеть будет расширена и на другие страны, в частности Беларусь, Китай, Саудовскую Аравию, Казахстан, Пакистан, Армению, Узбекистан, Непал и Филиппины.

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Параллельно Черногория разрабатывает собственную визовую информационную систему, совместимую с реестрами ЕС и стандартами Шенгенской зоны, — в перспективе это позволит ввести электронные визы (e-Visa) и подавать заявления полностью онлайн.

После нападения РФ на Украину в 2022 году правительствам европейских стран рекомендовали снизить приоритетность визовых заявок от россиян, а в некоторых случаях — и вовсе воздерживаться от выдачи виз. ЕС также полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Москвой.