Еврокомиссия официально рекомендовала приостановить упрощенный визовый режим с Россией 6 сентября, 16:29 Евросоюз готовится приостановить упрощенный визовый режим с Россией (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия во вторник, 6 сентября, предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь решение должен принять Совет ЕС.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, это ответ на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и стран-членов из-за военной агрессии России.

«Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна претендовать на упрощение визового режима до тех пор, пока продолжает свою разрушительную внешнюю политику и военную агрессию против Украины…», — сказано в сообщении.

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В Еврокомиссии объяснили, что россияне столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы, а страны ЕС смогут тщательнее контролировать, кому их выдают. В то же время Евросоюз останется открытым для некоторых категорий, среди которых «члены семей граждан ЕС, журналисты, диссиденты и представители гражданского общества».

Визовый сбор для граждан страны-террориста увеличится с 35 до 80 евро, время обработки заявления — с 10 до 15 дней и может быть продлено до 45 дней в отдельных случаях. Также россиянам понадобится больше документов при подаче заявления, а правила для получения многократных виз будут более строгими.

Инфографика: НВ

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон во время брифинга выразила надежду, что Совет ЕС примет решение уже на этой неделе и упрощенный визовый режим прекратит действовать с 12 сентября. Она также отметила, что страны-члены должны будут уделять меньше внимания заявкам людей без важной причины поездки, особенно когда целью визита указан туризм.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.



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