Главы МИД ЕС обсудят запрет на выдачу туристических виз россиянам — журналист

10 августа, 16:07
В Евросоюзе обсудят возможность визовых ограничений для россиян (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Евросоюзе обсудят возможность визовых ограничений для россиян (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министры иностранных дел Евросоюза в конце августа обсудят возможность визового запрета для граждан страны-агрессора России. Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в среду, 10 августа.

«На данный момент маловероятно, что Евросоюз в целом согласится прекратить выдавать туристические визы россиянам, но, как и со многими санкциями ЕС против России в этом году, „все возможно“. [Это] будет обсуждаться во время встречи глав МИД ЕС в Праге в конце месяца», — сообщил журналист.

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По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, запрет на выдачу шенгенских виз россиянам — одна из главных целей нового антироссийского пакета санкций ЕС.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы — это «привилегия, а не право человека».

Ранее с аналогичным призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. Украина с 1 июля отменила безвизовый режим для граждан РФ.

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«Они говорят: „Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, правда же?“ Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина», — сказал Зеленский в интервью The Washington Post.

Туристические визы для россиян должны быть отменены – Павел Климкин

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Визы Санкции против России Россия-ЕС Визы с Россией

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