Уже в этом месяце. В Еврокомиссии сообщили, когда главы МИД Евросоюза обсудят запрет выдачи виз россиянам

18 августа, 15:36
В вопросе запрета выдачи виз Еврокомиссия выступает за единый ответ на уровне ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В вопросе запрета выдачи виз Еврокомиссия выступает за единый ответ на уровне ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Главы МИД Евросоюза обсудят вопрос запрета выдачи виз гражданам РФ на неформальной встрече в столице Чехии Праге 30−31 августа, сообщила представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности Анитта Гиппер.

Во время брифинга в Брюсселе она напомнила, что ЕС отреагировал на российскую агрессию против Украины и частично приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима для россиян еще 25 февраля.

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По ее словам, в вопросе запрета выдачи виз Еврокомиссия выступает за единый ответ на уровне ЕС и для скоординированного подхода продолжаются дискуссии на уровне членов Евросоюза.

«Хочу напомнить, что 30−31 августа будет неформальная встреча европейских глав МИД в Праге. Дискуссии там также коснутся вопроса выдачи виз для путешествующих в ЕС россиян», — сказала она.

Инфографика: НВ
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Ранее сообщалось, что Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз гражданам РФ на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против страны-агрессора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предлагал тем россиянам, которые выступают против визового запрета, направить свои жалобы Кремлю.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Чехия Евросоюз Визы Еврокомиссия Российская агрессия Запрет на въезд

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