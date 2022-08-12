Запрет на выдачу виз россиянам: Чехия предложит странам ЕС рассмотреть вопрос в конце августа

12 августа, 16:34
В ЕС пока нет единогласного мнения касательно запрета на выдачу виз россиянам (Фото:Christian Lue/Unsplash)

В ЕС пока нет единогласного мнения касательно запрета на выдачу виз россиянам (Фото:Christian Lue/Unsplash)

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Inquirer.

«В условиях российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — отметил он.

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Липавский также выразил мнение, что полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной «очень эффективной санкцией».

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo&feature=emb_title

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Инфографика: НВ

Идея полного запрета на въезд в западные страны для всех россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли свои границы для граждан РФ, но требуют коллективного решения от стран ЕС.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

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Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Евросоюз Визы Россияне Война России против Украины

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