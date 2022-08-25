Глава одной из крупнейших фракций Европарламента поддержал запрет туристических виз для россиян 25 августа, 20:34 Вебер отметил, что большинство российских путешественников — туристы (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Европейской народной партии, одной из крупнейших фракций Европарламента, Манфред Вебер поддержал запрет на выдачу виз для российских туристов.

Об этом сообщает Spiegel.

«Мне трудно представить, что у нас одновременно есть беженцы из Украины и россияне, которые наслаждаются жизнью здесь», — сказал Вебер.

Вебер отметил, что большинство российских путешественников — туристы. Он подчеркнул, что ему трудно представить, что украинским беженцам придется обслуживать столики для российских отдыхающих «на Зюльте или на Балтийском море».

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«Мы не хотим, чтобы те, кто частично несет ответственность за эту войну…, отправились к нам в отпуск сейчас», — заявил он.

При этом он не хочет запрещать выезд российским беженцам и отметил, что границы ЕС по-прежнему открыты для этих людей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

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