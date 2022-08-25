Компромиссное решение. Чехия предложит остановить упрощенный визовый режим с РФ и Беларусью

25 августа, 19:49
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Гражданам РФ, которые направляются в ЕС, придется платить больше и выдерживать дополнительную бюрократию (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Гражданам РФ, которые направляются в ЕС, придется платить больше и выдерживать дополнительную бюрократию (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Правительство Чехии, которое председательствует в ЕС, на встречи глав МИД Евросоюза на следующей неделе предложит полностью остановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.

Гражданам РФ, которые направляются в ЕС, придется платить больше и выдерживать дополнительную бюрократию для получения краткосрочной визы, пишет ресурс.

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Отмечается, что это компромиссное решение, направленное на смягчение разногласий государств-членов относительно того, насколько далеко должны зайти ограничения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

https://www.youtube.com/embed/0p9TZWlj6cI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Чехия Евросоюз Визы Российская агрессия Война России против Украины

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