«Европа — не Диснейленд для сторонников террора». Зеленский призвал ЕС включить в новый пакет санкций визовые ограничения для россиян

4 сентября, 22:50
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС включить в восьмой санкционный пакет против РФ «визовые решения» относительно россиян, чтобы «никто из причастных к войне не мог пользоваться европейским гостеприимством».

Об этом он сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 4 сентября.

По словам Зеленского, это была одна из тем телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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«Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы. Если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья», — подчеркнул глава государства.

Зеленский считает, что Европа — это территория ценностей, а не «Диснейленд для сторонников террора». Визовые ограничения, по его мнению, это продемонстрируют.

«Свободный мир должен побуждать россиян к действиям, к действиям против тех, кто начал эту войну», — добавил президент Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=PgiqqY-IcH0

31 августа министры иностранных дел ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценил такое решение, назвав его «важным переломом».

Инфографика: НВ

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые члены ЕС, в частности страны Балтии, уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

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Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян делают это через территорию Эстонии. В МИД страны заявили, что планируют запретить въезд для большинства граждан РФ в течение нескольких недель.

Со своей стороны Германия, Австрия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления РФ, не готовы от них отворачиваться. В Белом доме заявили, что США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве санкции за вторжение России в Украину.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Европа Евросоюз Визы Санкции против России Владимир Зеленский Санкции ЕС

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