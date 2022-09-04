«Европа — не Диснейленд для сторонников террора». Зеленский призвал ЕС включить в новый пакет санкций визовые ограничения для россиян 4 сентября, 22:50 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Виячеслав Ратынский)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС включить в восьмой санкционный пакет против РФ «визовые решения» относительно россиян, чтобы «никто из причастных к войне не мог пользоваться европейским гостеприимством».



Об этом он сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 4 сентября.

По словам Зеленского, это была одна из тем телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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«Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы. Если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья», — подчеркнул глава государства.

Зеленский считает, что Европа — это территория ценностей, а не «Диснейленд для сторонников террора». Визовые ограничения, по его мнению, это продемонстрируют.

«Свободный мир должен побуждать россиян к действиям, к действиям против тех, кто начал эту войну», — добавил президент Украины.

31 августа министры иностранных дел ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценил такое решение, назвав его «важным переломом».

Инфографика: НВ

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые члены ЕС, в частности страны Балтии, уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».



Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян делают это через территорию Эстонии. В МИД страны заявили, что планируют запретить въезд для большинства граждан РФ в течение нескольких недель.



Со своей стороны Германия, Австрия, Франция и Кипр все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления РФ, не готовы от них отворачиваться. В Белом доме заявили, что США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве санкции за вторжение России в Украину.

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