Шольц не хочет усложнять бегство россиян от режима Путина, но допустил дискуссии о запрете туристических виз

15 августа, 20:40
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не мешать противникам Кремля бежать из России, но допустил возможность дебатов о запрете туристических виз для граждан страны-агрессора.

Об этом сообщает Reuters.

«Для нас важно то, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — сказал он.

Шольц также призвал не усложнять выезд из страны для граждан РФ, которые бегут от режима диктатора Владимира Путина.

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При этом канцлер, как сообщает агентство, считает, что «есть пространство для дискуссий» для запрета виз для туристов из России.

Инфографика: НВ
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Российская агрессия Кремль Канцлер Олаф Шольц

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