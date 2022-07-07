«Настоящее отношения россиян к украинцам». С начала визового режима ни один гражданин РФ не попытался получить визу в Украину — Кулеба 7 июля, 22:32 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за семь дней визового режима ни один россиянин не обратился за украинской визой.

«Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он добавил, что за этот период россияне сделали более 100 звонков в МИД и посольства с просьбой разъяснить правила въезда. Кулеба считает, что эта ситуация показывает изменения в отношениях России и Украины после начала полномасштабной агрессии диктатора Владимира Путина.

«Это исторический момент, который продемонстрирует до какого уровня агрессия Путина довела отношения между нашими народами и также демонстрирует настоящее отношения россиян к украинцам», — добавил Кулеба.

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

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