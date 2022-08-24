Венгрия не планирует вводить запрет на выдачу виз для россиян — глава МИД

24 августа, 11:57
Сийярто исключил запрет выдачи виз для россиян (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Сийярто исключил запрет выдачи виз для россиян (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Венгрия не планирует вводить запрет на выдачу виз для россиян или другие ограничения.

Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в своем Facebook по итогам переговоров со своим коллегой из Эстонии.

«Говорили о предложении ужесточить практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», — отметил он.

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Свою позицию Сийярто не пояснил.

https://www.youtube.com/watch?v=2jiaY6Kr41g&feature=emb_title

Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России.

США также не поддержали инициативу запретить выдачу виз всем россиянам.



Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Венгрия Визы Запрет на въезд Россияне Петер Сийярто Война России против Украины

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