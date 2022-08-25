Где еще терпят россиян. Анализ аргументов европейских сторонников и противников визовых ограничений для граждан РФ — западные СМИ 25 августа, 06:00 Эксклюзив НВ Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в берлинском аэропорту Бранденбург. Германия, в отличие от многих стран ЕС, пока не ограничивает въезд для граждан РФ (Фото:Michele Tantussi / REUTERS)

Пока в ЕС обостряется дискуссия по поводу визовых ограничений для граждан РФ, сами они еще находят возможность ездить на шопинг или отдых в Европу.

Десятки, если не сотни, Porsche, Bentley, Mercedes-Benz и других роскошных автомобилей с российскими номерами заполнили паркинг аэропорта финской столицы Хельсинки. В последнее время именно отсюда россияне, которых санкции Запада лишили возможности путешествовать в Европу напрямую из аэропортов собственной страны, добираются до европейских городов и курортов.

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То, что Финляндия становится ключевой транзитной страной для российских путешественников, вызывает недовольство у местных жителей, пишет британская газета The Guardian . «Это меня волнует, — признается финский путешественник Юсси Хирвонен на выходе из парковки хельсинского аэропорта. — Я бы хотел, чтобы их здесь не было, пока не разрешится ситуация в Украине».

После того, как в июле в РФ перестали действовать связанные с пандемией Covid-19 ограничения, количество российских путешественников резко возросло. В Европе это вызвало обострение дискуссии о запрете въезда для российских туристов, пока в Украине идет война, пишет издание. Финские чиновники уже пообещали с 1 сентября в десять раз сократить выдачу россиянам туристических виз. Впрочем, граждане РФ приезжают сюда с шенгенскими визами, которые им выдают другие государства ЕС, и отсюда путешествуют дальше, рассказывает министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Согласно августовскому опросу финской пограничной службы, так поступают почти две трети путешествующих россиян.

После 24 февраля ряд восточноевропейских стран прекратили выдавать визы гражданам РФ, однако те продолжают получать разрешения на въезд от других государств, таких как Венгрия, Испания, Италия, Австрия и Греция — именно они ежегодно выдают россиянам больше всего виз, утверждают финские пограничники. При этом сама Финляндия не имеет права отказать в праве на въезд представителям определенных национальностей — такие санкции могут быть введены только на уровне ЕС, отмечает Хаависто.

Инфографика: НВ

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