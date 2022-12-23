«Отличная командная работа». В посольстве США оценили визит Зеленского в Вашингтон 23 декабря, 10:00 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон результатом отличной командной работы.

У себя в Twitter Бринк отметила вклад своей украинской коллеги Оксаны Маркаровой.

«Визит Зеленского в Вашингтон, в том числе встреча в Белом доме между нашими двумя президентами, стал отличной командной работой», — написала американский дипломат.

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21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

