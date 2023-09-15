Во время визита в Вашингтон Зеленский посетит Конгресс 15 сентября, 05:25 Конгерс США (Фото:REUTERS/Элизабет Франц)

Во время визита в Вашингтон на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский посетит Конгресс. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Washington Post со ссылкой на двух людей, знакомых с этим вопросом.

Как передает WP, визит согласован с администрацией Байдена и предварительно запланирован на четверг, 21 сентября.

Целью визита в Конгресс американское медиа называет желание Зеленского и Байдена подчеркнуть важность того, чтобы конгрессмены одобрили бюджетный запрос Белого дома на более 24 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине.

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Лидеры республиканцев, демократы и Белый дом настаивают на том, что большинство в Конгрессе продолжает поддерживать помощь.

Однако внутри Республиканской партии и среди небольшого количества демократов, отмечает WP, растет напряженность относительно объема помощи, которую Соединенные Штаты должны предоставить Украине.

Конгресс испытывает давление, поскольку страна приближается к году выборов, а долгожданное летнее наступление Украины пока принесло лишь незначительные территориальные достижения. Поэтому с каждым последующим запросом на финансирование, получение одобрения Конгресса, вероятно, будет становиться все более сложной задачей, приводит WP мнение законодателей и аналитиков.

Осенью американские законодатели должны рассмотреть запрос президента США Джо Байдена на дополнительную помощь Украине. В Белом доме шансы на одобрение оценивают оптимистично, передает Радио Свобода.

Как сообщало CNN, Белый дом усиливает давление на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, чтобы сохранить помощь Украине и финансирование последствий от стихийных бедствий.

Поддержка Украины — в интересах США, заявил 13 сентября лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и призвал однопартийцев поддержать продолжение помощи.

Визит Зеленского в Вашингтон состоится после поездки в Нью-Йорк, где президент Украины будет участвовать в Генассамблее ООН, которая пройдет 19−26 сентября.

19 августа он должен выступить на общих дебатах Ассамблеи, а на следующий день — на открытых дебатах Совбеза по Украине.

После этого президент Украины, вероятно, и поедет в Вашингтон, где, кроме конгрессменов, его ждет Байден.