Визит Зеленского в США по приглашению Трампа запланирован — АП Вчера, 14:19 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить США поступило от президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу АП.

В администрации отметили, что письмо получили еще в четверг, 30 мая.

«Письмо с официальным приглашением было получено в четверг. Поездка запланирована», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.