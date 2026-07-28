«Речь идет о конкретных вещах». Зачем Зеленский едет в США и о чем на этот раз будет говорить с Трампом

28 июля, 07:29
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 26 сентября 2024 года (Фото: Graeme Sloan/Sipa USA via Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон 26 сентября 2024 года (Фото: Graeme Sloan/Sipa USA via Reuters)

Автор: Елизавета Драбкина

Дипломаты и политики рассказали NV, чего можно ожидать от визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон и встречи с лидером США Дональдом Трампом.

Сегодня Владимир Зеленский должен посетить США. 28 июля он примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма. Также запланирована встреча Зеленского с Трампом.

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NV попытался разобраться, в какой атмосфере пройдет визит Зеленского в США и какие темы президент затронет в разговоре с Трампом.

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Теги:   Владимир Зеленский Дональд Трамп США Санкции против России

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