Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Ричард Блюменталь в Капитолии, 28 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Эрик Ли)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США 28 июля «совершил подвиг», который еще год назад казался невозможным: он убедил Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну, говорится в материале Politico .

По сравнению с предыдущим визитом Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года, когда в Овальном кабинете возник спор с Дональдом Трампом, на этот раз президент Украины покинул встречу с президентом США в приподнятом настроении. А завершилась поездка еще одной победой: сенаторы проголосовали за законопроект Линдси Грэма о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть.

Реклама

Это стало разительным поворотом по сравнению с предыдущим катастрофическим визитом Зеленского. Голосование приблизило Конгресс к реализации приоритетной для Зеленского цели и служит очередным сигналом того, что положение Киева улучшается не только на поле боя. Politico отмечает, что ситуация в Вашингтоне изменилась для Украины к лучшему.

«Главная цель этой поездки — усадить Путина за стол переговоров. Зеленский полагал, что Путин серьезнее задумается о попытке договориться об урегулировании, если будут введены санкции, которые фактически вызовут большее раздражение и — как, кажется, выразился президент — гнев российского народа из-за войны», — рассказал сенатор-республиканец Майк Раундс, комментируя встречу с украинским лидером.

Во время визита в Капитолий США украинский лидер подчеркнул, что санкции могут помочь закрепить успехи, достигнутые Силами обороны на фронте, и принудить Путина к мирным переговорам. Эти аргументы начали приносить результаты, поскольку сенаторы от обеих партий поддержали стратегию Зеленского.

«Сейчас в отношениях Трампа и Зеленского царит совсем иная атмосфера, чем год назад, учитывая, что Украина демонстрирует гораздо лучшие результаты в войне», — сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб, также посетивший Капитолий 28 июля, заявили законодателям, что принятие законов может оказать на войну большее влияние, чем любые боевые действия, сообщил сенатор Джим Риш.

«Оба считали, что это как минимум столь же эффективно — возможно, даже более эффективно — для завершения этой войны, которого все хотят. И этот законодательный акт может иметь больший эффект, чем что-либо, происходящее на поле боя», — сказал Риш.

Реклама:

Однако Палата представителей не будет работать до конца лета, поэтому законопроект не вступит в силу как минимум до сентября. Кроме того, законопроекту Сената будет трудно заручиться поддержкой многих демократов в Палате представителей, выступающих против предоставления президенту широких полномочий по введению 100-процентных пошлин для стран, закупающих значительные объемы российской нефти, пишет Politico.

28 июля Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами от Республиканской и Демократической партий США, после чего Сенат провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Процедурное голосование позволило перейти к обсуждению законопроекта и рассмотрению письменных поправок к нему. По завершении дебатов в Сенате состоится финальное голосование, а затем документ рассмотрит Палата представителей, после чего его должен будет подписать президент Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает наделение Трампа полномочиями вводить 100-процентные пошлины и санкции против крупнейших стран-импортеров российской нефти.

11 июля сенатор и автор проекта Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия.