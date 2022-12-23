Внезапная утечка. СМИ рассказали, как визит Зеленского в США едва не сорвался 23 декабря, 13:58 Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом в Белом доме (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский не отменил поездку в США, несмотря на то, что СМИ непредвиденно написали о ней до того, как он покинул пределы Украины.

Об этом идет речь в материале The Washington Post, главные факты из которого приводит НВ.

Американские чиновники надеялись сохранить визит Зеленского в тайне, пока он не выедет из Украины.

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Однако за несколько часов до того, как Зеленский пересек украинскую границу, издание Punchbowl News сообщило, что лидер Украины планирует отправиться в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом. Чиновники США быстро предупредили об этом делегацию Зеленского, которая как раз находилась в пути — однако он сказал, что даже не рассматривал возможность отмены поездки.

Еще одной причиной, по которой встреча Зеленского и Байдена могла бы сорваться мог бы стать положительный тест президента Украины на коронавирус.

Зеленского и всю украинскую делегацию проверили на COVID-19, что на данный момент является установленной процедурой для встречи с президентом США.

«Это был бы кошмар», — сказал один американский чиновник о гипотетической ситуации в случае, если тест Зеленского на коронавирусную инфекцию дал бы положительный результат.

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Для того, чтобы попасть в США, Зеленский прибыл поездом в Польшу, а затем на самолете отбыл в Вашингтон. По данным ВВС, в полете борт сопровождали самолет-разведчик НАТО и американский истребитель F-15.

В США он встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.