Зеленский на встрече с Мелони заявил, что Украина и Италия проработают детали drone deal

Во время встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони глава украинского государства Владимир Зеленский проинформировал ее о ситуации на фронте (Фото: www.president.gov.ua)

Об этом глава украинского государства заявил 15 апреля во время совместной с Мелони пресс-конференции в Риме, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Мы будем только укреплять друг друга. Важно, что Италия заинтересована в таком сотрудничестве. Мы договорились с Джорджией (Мелони — ред.), что наши команды проработают детали drone deal между нашими странами», — сказал президент Зеленский.

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Кроме того, во время встречи с Мелони глава украинского государства проинформировал ее о ситуации на фронте.

«Россия даже на Пасху, к сожалению, продолжила штурмы на фронте, и российские воздушные удары продолжаются постоянно, сотни шахидов почти ежедневно, также есть ракеты. Прямо сейчас в небе Украины снова шахиды, снова массированная атака, поэтому задача ПВО для нас — это ключевой приоритет», — отметил президент Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Мелони подчеркнула, что Италия заинтересована в развитии совместного производства, особенно в сфере дронов

«И мы знаем, что Украина за эти годы стала действительно передовой нацией в этой сфере», — отметила она.

Премьерка Мелони также сообщила, что обсудила с президентом Зеленским конфликт на Ближнем Востоке, добавив, что война «становится все более сложной, и мы продолжаем верить в реальность прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами Америки».

«Надеемся, что возобновится мирный процесс, хотя это не простая ситуация. Италия еще раз подчеркивает, что она готова сделать то, что должна сделать для собственной безопасности, для безопасности Европы, стран Ближнего Востока, Ирана», — подытожила она.

10 марта Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток три команды экспертов, которые будут помогать странам Персидского залива бороться с иранскими дронами. 20 марта он уточнил, что на Ближнем Востоке на тот момент находились 228 украинских экспертов.

28 марта Зеленский посетил ОАЭ и Катар. Итогами визитов стало подписание Украиной 10-летнего соглашения по стратегическому сотрудничеству с Катаром и будущее заключение аналогичного соглашения с Эмиратами.

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30 марта президент сообщил, что Украина во время переговоров с лидерами государств Персидского залива договаривалась о взаимной помощи в сфере обороны и энергетики. Речь шла о 10-летних договорах, в частности, о поставках морских дронов.

1 апреля президент Зеленский также заявлял, что Украина ведет переговоры с несколькими странами вне Ближнего Востока.

«Мы уже имеем несколько долгосрочных договоренностей о сотрудничестве и взаимном усилении и готовим новые решения», — отмечал он.

2 апреля президент Зеленский сообщал, что Украина продолжает работать со странами, которые находятся под ударами Ирана. Он также анонсировал новые договоренности, по которым Киев еще больше будет представлен в новых форматах безопасности.

11 апреля президент Зеленский заявил, что Украина имеет первые договоренности со странами Азии по экспорту возможностей в сфере безопасности — и сейчас идет работа над согласованием драфтов соглашений.

«Есть интерес в Азии по этому поводу, и уже есть первые договоренности в работе. Это точно усиливает и Украину также», — резюмировал он.