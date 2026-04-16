«Важно поддерживать Украину». Зеленский встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром

Об этом 16 апреля сообщается на официальном сайте Офиса президента.

Глава украинского государства поблагодарил Его Величество Виллема-Александра за «личную поддержку Украины и всего украинского народа на протяжении более четырех лет борьбы против полномасштабной российской агрессии».

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Затем президент Зеленский отметил, что в ночь на 16 апреля Россия вновь нанесла жестокий массированный удар по Украине, в результате которого погибли люди в Одессе, Киеве и Днепре — и еще более ста пострадали в разных регионах страны.

Кроме того, глава украинского государства подчеркнул, что важно продолжать «поддерживать Украину всеми возможными способами и прилагать все усилия, чтобы остановить убийства и достичь достойного мира».

«Украина всегда будет благодарна Нидерландам и всему нидерландскому народу за их поддержку и весомый вклад в защиту жизней», — подытожили в ОП.

Ранее 16 апреля нидерландский премьер-министр Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским сообщил, что Нидерланды инвестируют в оборонно-промышленный комплекс Украины 482 млн евро — в рамках новоподписанного соглашения о партнерстве.

«Мы усилим нашу способность, и наша нидерландская промышленность будет играть большую роль в этом. Поэтому мы подписали соглашение о партнерстве, и это будет благоприятно для Украины, для Нидерландов и для Европы. Мы инвестируем 482 млн евро в оборону», — сказал Йеттен.

Нидерландское финансирование может помочь Украине быстрее начать проект по производству дронов, подытожил нидерландский премьер.