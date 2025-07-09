Посол Бродский рассказал о трех попытках организовать визит Зеленского в Израиль

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Владимир Зеленский собирался приехать в Израиль трижды (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Radio NV рассказал о трех попытках организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль.

В эфире Radio NV Бродский напомнил, что Зеленский был одним из первых лидеров стран, кто «открыто и очень эмоционально» поддержал Израиль после атаки террористов ХАМАС 7 октября 2023 года и призвал лидеров всех стран приехать в Израиль и выразить свою солидарность.

«Мы за это очень благодарны президенту Зеленскому. И за поддержку со стороны украинцев мы тоже очень благодарны. Насколько я знаю (это информация, которая не публиковалась официально), были некоторые, скажем, запросы о визите Зеленского в Израиль непосредственно после 7 октября. По каким-то причинам этот визит не состоялся», — сказал посол Израиля.

Он также заявил, что после этого визит Зеленского в Израиль пытались организовать еще по крайней мере дважды.

«Этот визит также не состоялся по техническим причинам. Но на этот раз инициатором того, что визит был отложен, уже была украинская сторона», — продолжил Бродский.

Он также заявил, что Зеленскому всегда рады в Израиле и готовы согласовать сроки его визита, когда с украинской стороны будет заинтересованность.

7 июля в комментарии РБК-Украина Бродский заявил, что Израиль готов принять Зеленского в любой момент.

11 октября 2023 года издание Ynet писало, что Владимир Зеленский попросил изучить возможность посетить Израиль с визитом солидарности. Между соответствующими службами двух стран начались первые контакты.

16 октября 2023 года издание сообщило, что Зеленский хотел посетить Израиль одновременно с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, однако Иерусалим отказал ему, сказав, что сейчас это «не ко времени». На тот момент Израиль посетили в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

7 ноября 2023 года издание The Times of Israel со ссылкой на израильские дипломатические источники сообщило, что Зеленский отложил свой визит в Израиль, который должен был состояться в тот день из-за утечки информации.