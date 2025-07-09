В МИД заявили, что Зеленский в Риме 10 июля проведет дополнительные встречи с представителями США

9 июля, 23:50
Поделиться:
Президент Зеленский в Риме обсудит с американской делегацией принятие очередного пакета санкций со стороны США против РФ. (Фото: Presidency Press Office/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS)

Президент Зеленский в Риме обсудит с американской делегацией принятие очередного пакета санкций со стороны США против РФ. (Фото: Presidency Press Office/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS)

10 июля президент Украины Владимир Зеленский проведет в Риме дополнительные встречи с американской делегацией.

Об этом 9 июля заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Завтра президент Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. В центре внимания — санкционная политика и принятие очередного пакета санкций со стороны США в ближайшее время», — цитирует его официальный Telegram-канал ведомства.

Реклама

Читайте также:
Обсудили спецтрибунал и санкции против РФ. Зеленский в Риме встретился с президентом Италии Маттареллой

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10−11 июля. Украинский президент, согласно программе визита, провел встречу с Папой Римским Львом XIV.

В пресс-службе Ватикана сообщили, что понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Кроме того, президент Зеленский также провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

По словам главы украинского государства, он обсудил поставки оружия и усиление ПВО, закупку оружия у США, совместное оборонное производство и его локализацию в Украине.

Кроме этого, Зеленский и Келлог обсуждали усиление международных санкций на Россию.

«Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти», — подытожил президент Украины.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Владимир Зеленский МИД Украины Андрей Сибига Италия Рим

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies