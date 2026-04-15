Зеленский прибыл с визитом в Рим и встретился с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский во время одной из предыдущих встреч с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 9 декабря 2025 года (Фото: Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля прибыл с официальным визитом в Италию и встретился в Риме с премьер-министром страны Джорджей Мелони .

Об этом в комментарии Суспільному сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

Ранее Сергей Никифоров заявлял, что у президента Украины в рамках визита в Италию запланирована встреча не только с премьер-министром Мелони, но и с президентом страны Серджо Маттареллой.

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По словам президентского спикера, встреча Зеленского с Мелони стартует примерно в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву), а уже после нее планируются их совместные заявления для медиа.

14 апреля Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где украинский лидер и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию об оборонном сотрудничестве.

Также президент Зеленский накануне посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. На совместной пресс-конференции Мерц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины с системами ПВО, дронами и боеприпасами.