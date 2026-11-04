Обсудили поставки ракет для ПВО: Зеленский в Берлине встретился с Писториусом

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Германии , встретился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 4 ноября.

Президент Украины рассказал главе министерства обороны Германии о ситуации с российскими обстрелами критической инфраструктуры Украины.

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«Очень много ударов каждый день по нашей энергетике, и особенно сложная ситуация с баллистикой из-за хронического дефицита перехватчиков для Patriot», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть «сильный контракт» на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.

«Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму», — сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, по его словам, речь шла об ускорении поставок комплексов ПВО IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.

«Не раз именно немецкое лидерство помогало спасти тысячи и тысячи жизней», — отметил Владимир Зеленский.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и президенткой Бундестага Юлией Клекнер.

После встречи Фридрих Мерц сообщил, что Германия предоставит Украине пакет зимней поддержки и в ближайшее время проведет саммит Коалиции желающих в Берлине, совместно с Францией и Великобританией.