Обсудили поставки ракет для ПВО: Зеленский в Берлине встретился с Писториусом
Министр обороны Германии Борис Писториус (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Германии, встретился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.
Об этом Зеленский сообщил в среду, 4 ноября.
Президент Украины рассказал главе министерства обороны Германии о ситуации с российскими обстрелами критической инфраструктуры Украины.
«Очень много ударов каждый день по нашей энергетике, и особенно сложная ситуация с баллистикой из-за хронического дефицита перехватчиков для Patriot», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что у Украины есть «сильный контракт» на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.
«Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму», — сообщил Владимир Зеленский.
Кроме того, по его словам, речь шла об ускорении поставок комплексов ПВО IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.
«Не раз именно немецкое лидерство помогало спасти тысячи и тысячи жизней», — отметил Владимир Зеленский.
3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и президенткой Бундестага Юлией Клекнер.
После встречи Фридрих Мерц сообщил, что Германия предоставит Украине пакет зимней поддержки и в ближайшее время проведет саммит Коалиции желающих в Берлине, совместно с Францией и Великобританией.