В Берлине подтвердили, что завтра Зеленский впервые с начала российского вторжения посетит Германию — СМИ 13 мая, 19:32 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В немецком правительстве утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, посетит Германию, сообщает агентство DPA со ссылкой на неназванные официальные источники.

«Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье находится с визитом в Германии, чтобы принять престижную премию имени Карла Великого от имени украинского народа», — говорится в сообщении DPA в Twitter.

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Это будет первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ранее полиция Берлина объявила, что 14 мая в отдельных районах столицы будут введены ограничения.

Немецкие СМИ писали, что Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.

В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.