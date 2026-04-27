«Московское проклятие снято». Почему встреча Зеленского с Алиевым стала прорывом и очень напрягла РФ — интервью с Даниловым
Ильхам Алиев и Владимир Зеленский во время встречи в Габале, Азербайджан, 25 апреля 2026 года (Фото: Press Service of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS)
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в интервью Radio NV рассказал о последствиях визита президента Владимира Зеленского в Азербайджан и встречи с Ильхамом Алиевым.
— Президент Украины допустил проведение очередного раунда мирных переговоров Украины и России именно в Баку. Он в очередной раз подчеркнул, что Киев готов на мирные инициативы в любой локации, в частности в Азербайджане. Знаем, что подписано было за вот эту встречу шесть документов, среди них есть и по безопасности, и по оборонно-промышленному комплексу, это направление № 1. А вот президент Азербайджана Алиев подчеркнул, что его страна всегда поддерживала суверенитет Украины. Кроме того, он является активным партнером в экономическом, гуманитарном и безопасностном сотрудничестве и сказал, что нам надо больше товарооборота. Насколько это важный и значимый визит именно сейчас для нас?
— Это очень важный визит. И, например, все обращают внимание в Азербайджане, да и не только, что это первый визит президента Украины на постсоветское пространство после начала большой войны.