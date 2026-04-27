— Президент Украины допустил проведение очередного раунда мирных переговоров Украины и России именно в Баку. Он в очередной раз подчеркнул, что Киев готов на мирные инициативы в любой локации, в частности в Азербайджане. Знаем, что подписано было за вот эту встречу шесть документов, среди них есть и по безопасности, и по оборонно-промышленному комплексу, это направление № 1. А вот президент Азербайджана Алиев подчеркнул, что его страна всегда поддерживала суверенитет Украины. Кроме того, он является активным партнером в экономическом, гуманитарном и безопасностном сотрудничестве и сказал, что нам надо больше товарооборота. Насколько это важный и значимый визит именно сейчас для нас?

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— Это очень важный визит. И, например, все обращают внимание в Азербайджане, да и не только, что это первый визит президента Украины на постсоветское пространство после начала большой войны.