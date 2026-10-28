Зеленский во время визита в Нидерланды встретился с королем Виллемом-Александром

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Нидерландах , встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 28 октября.

Президент Зеленский рассказал королю Нидерландов о жизни в Украине в условиях постоянных российских атак и о дипломатической работе с партнерами для достижения мира.

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«Благодарю Его Величество за поддержку и встречу. Нидерланды являются одним из самых близких и надежных партнеров Украины», — написал Владимир Зеленский в Telegram.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды для встречи с премьер-министром страны Робом Йеттеном и королем Виллемом-Александром.

По итогам встречи Владимир Зеленский и Роб Йеттен провели совместную пресс-конференцию. Премьер-министр Нидерландов объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи на сумму 500 млн евро, который будет включать средства ПВО и беспилотники для защиты от российских ударов.

Также премьер Нидерландов сообщил, что его страна поддерживает контакты с партнерами в Европе и за ее пределами, чтобы найти тех, кто мог бы в краткосрочной перспективе предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО.