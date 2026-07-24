Зеленский на следующей неделе встретится с Трампом в США — СМИ
Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным собеседников издания, поездка Зеленского в Соединенные Штаты запланирована на 28 июля.
Ожидается, что во время визита президент Украины примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.
Другие подробности предстоящих переговоров и темы, которые планируют обсудить лидеры двух стран, пока не раскрываются.