Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.



По данным собеседников издания, поездка Зеленского в Соединенные Штаты запланирована на 28 июля.

Реклама

Ожидается, что во время визита президент Украины примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.

Другие подробности предстоящих переговоров и темы, которые планируют обсудить лидеры двух стран, пока не раскрываются.