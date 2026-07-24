Зеленский на следующей неделе встретится с Трампом в США — СМИ

24 июля, 05:17
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Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Дональд Трамп проводит двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным собеседников издания, поездка Зеленского в Соединенные Штаты запланирована на 28 июля.

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Ожидается, что во время визита президент Украины примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.

Другие подробности предстоящих переговоров и темы, которые планируют обсудить лидеры двух стран, пока не раскрываются.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина-США

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