Дипломатический визит вице-президента США Джей Ди Венса в Исламабад, где он должен был требовать от Ирана ядерной сделки, был отложен после того, как Тегеран не отреагировал на переговорные позиции Вашингтона.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

Вэнс должен был отправиться во вторник утром в пакистанскую столицу, где на среду было запланировано возобновление переговоров — в тот самый день, когда истекает срок действия прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.

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По словам чиновника, без ответа Тегерана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка не отменена.

Визит могут возобновить в любой момент с согласия президента США Дональда Трампа. Американские чиновники также ожидают четкого сигнала о том, что иранские переговорщики имеют полные полномочия для достижения соглашения.

Собеседник отметил, что возвращение к бомбардировкам не является неизбежным. Однако Пентагон продолжает рассматривать различные варианты.

12 апреля Вэнс на пресс-конференции по итогам встречи в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

В тот же день близкое к Корпусу стражей исламской революции информагентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

17 апреля Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

На борту самолета Air Force One Трамп сказал журналистам, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если переговоры не приведут к заключению соглашения до 22 апреля.

19 апреля в Иране заявили, что сообщения о втором раунде переговоров с США являются «медиаигрой».

20 апреля Трамп сказал, что американская делегация во главе с Вэнсом уже летит в Исламабад для переговоров с Ираном. Однако в тот же день источники телеканала CNN сообщили, что вице-президент должен отправиться 21 апреля.

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Впоследствии издание Axios написало, что Иран согласился на новый раунд переговоров с США, для которых Вэнс должен был поехать в Пакистан. Однако позже телеканал CNN заявил, что Тегеран до сих пор не подтвердил, будет ли он участвовать в мирных переговорах с Соединенными Штатами.