Папа Римский будет говорить об Украине во время визита в Венгрию 19 апреля, 18:10 Папа Римский Франциск (Фото:Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский Франциск будет говорить о войне России против Украины во время предстоящего визита в Венгрию.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в комментарии Farodi Roma.

Паролин сказал, что предстоящая поездка Папы Римского в Венгрию в конце апреля не имеет прямого отношения к войне России против Украины, но станет возможностью повторить призыв к прекращению войны.

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«Я думаю, что Папа Римский, как он всегда делает, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться увидеть, есть ли какие-либо возможности предпринять какие-либо шаги к миру, учитывая также положение Венгрии в международном сообществе», — сказал Паролин.

Кардинал отметил, что понтифик хочет «воспользоваться любой возможностью, чтобы попытаться способствовать миру». Он добавил, что визит уже давно планировался и не связан напрямую с сегодняшними проблемами.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск 16 апреля поздравил православных христиан с Пасхой и выразил им соболезнования из-за того, что «войны продолжают сеять смерть ужасными способами».